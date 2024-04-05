Росіяни знову атакують Україну "Шахедами", в Одеській області були чутні вибухи
Повітряні Сили ЗСУ о 3:26 повідомили про групу ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області (Затока).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПС ЗСУ.
Про групу "Шахедів" з боку Чорного моря Повітряні сили повідомили о 3:26.
Пізніше уточнено, що дрони перебувають в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Курс - північний.
Суспільне повідомляє про вибухи на Одещині.
Карта повітряних тривог
Перша атака
Раніше ПС ЗСУ повідомляли про ворожі безпілотники з напрямку Херсонської у напрямку Дніпропетровської області, а потім на Запоріжжя.
Перед тим російські війська вдруге за вечір обстріляли Харків, було чутно вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.