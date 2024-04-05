Росіяни знову атакують Україну "Шахедами", в Одеській області були чутні вибухи

Повітряні Сили ЗСУ о 3:26 повідомили про групу ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області (Затока).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПС ЗСУ .

Суспільне повідомляє про вибухи на Одещині.

Пізніше уточнено, що дрони перебувають в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Курс - північний.

Про групу "Шахедів" з боку Чорного моря Повітряні сили повідомили о 3:26.

Раніше ПС ЗСУ повідомляли про ворожі безпілотники з напрямку Херсонської у напрямку Дніпропетровської області, а потім на Запоріжжя.

Перед тим російські війська вдруге за вечір обстріляли Харків, було чутно вибухи.

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