ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову атакують Україну "Шахедами", в Одеській області були чутні вибухи

П'ятниця 05 квітня 2024 04:10
UA EN RU
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами", в Одеській області були чутні вибухи Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Повітряні Сили ЗСУ о 3:26 повідомили про групу ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області (Затока).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПС ЗСУ.

Про групу "Шахедів" з боку Чорного моря Повітряні сили повідомили о 3:26.

Пізніше уточнено, що дрони перебувають в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Курс - північний.

Суспільне повідомляє про вибухи на Одещині.

Карта повітряних тривог

Росіяни знову атакують Україну &quot;Шахедами&quot;, в Одеській області були чутні вибухи

Перша атака

Раніше ПС ЗСУ повідомляли про ворожі безпілотники з напрямку Херсонської у напрямку Дніпропетровської області, а потім на Запоріжжя.

Перед тим російські війська вдруге за вечір обстріляли Харків, було чутно вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі