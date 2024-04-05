Дроны заходили волнами, пытаясь поразить энергообъекты. Особенности атаки РФ

В ночь на 5 апреля российские войска снова атаковали Украину, применив, как дроны, так и ракеты. Атака происходила с юга, а БПЛА заходили волнами, пытаясь поразить энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал с юга", - говорится в сообщении.
Эта атака была направлена на Запорожскую и Днепропетровскую области.
В течение более чем двухчасовой боевой работы было сбито 9 беспилотников - 2 в Днепропетровской и 7 - в Запорожской области.
В следующей волне враг стремительно атаковал Одесскую область, направив удар по энергетической инфраструктуре.
"В течение получасовой боевой работы все 4 дрона были сбиты", - констатировали в сообщении.
Дроны типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонскую область, так и из акватории Черного моря.
"Враг вновь прокладывает маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов повлекли за собой повреждение нескольких частных домов и хозяйственных сооружений в Запорожском районе. Люди не пострадали", - добавили в Силах обороны юга, уточнив, что 13 дронов біли сбиты в этой операционной зоне.
Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так, поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.
Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе дронов-камикадзе для южных регионов - Запорожской и Днепропетровской областей. Потом угроза дронов возникла и для Одессы и области. В частности, в Одесской области гремели взрывы.
Отметим, что кроме 13 дронов-камикадзе, которые удалось все сбить, оккупанты атаковали Украину и баллистикой - двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область РФ).
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