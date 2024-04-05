Дрони заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти. Особливості атаки РФ

Фото: військові розповіли про особливості атаки РФ по Україні 5 квітня (Getty Images)

В ніч на 5 квітня російські війська знову атакували України, застосувавши, як дрони, так і ракети. Атака відбувалась з півдня, а БПЛА заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня", - йдеться в повідомленні. Перша хвиля Ця атака була спрямована на Запорізьку і Дніпропетровську області. Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників - 2 у Дніпропетровській і 7 - в Запорізькій області. Друга хвиля В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. "Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті", - констатували в повідомленні. Маршрут дронів та робота ППО Дрони типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонську область, так і з акваторії Чорного моря. "Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - додали в Силах оборони півдня, уточнивши, що 13 дронів були збиті в цій операційній зоні.