ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти. Особливості атаки РФ

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 08:29
UA EN RU
Дрони заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти. Особливості атаки РФ Фото: військові розповіли про особливості атаки РФ по Україні 5 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 5 квітня російські війська знову атакували України, застосувавши, як дрони, так і ракети. Атака відбувалась з півдня, а БПЛА заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня", - йдеться в повідомленні.

Перша хвиля

Ця атака була спрямована на Запорізьку і Дніпропетровську області.

Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників - 2 у Дніпропетровській і 7 - в Запорізькій області.

Друга хвиля

В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру.

"Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті", - констатували в повідомленні.

Маршрут дронів та робота ППО

Дрони типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонську область, так і з акваторії Чорного моря.

"Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - додали в Силах оборони півдня, уточнивши, що 13 дронів були збиті в цій операційній зоні.

Обстріл України

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе для південних регіонів - Запорізької та Дніпропетровської областей. Потім загроза дронів виникла і для Одеси та області. Зокрема, в Одеській області лунали вибухи.

Зазначимо, що крім 13 дронів-камікадзе, які вдалося все збити, окупанти атакували Україну і балістикою - двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Білгородська область РФ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Дрони
NEWS
Понад 800 окупантів та 50 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 800 окупантів та 50 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі