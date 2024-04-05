Дроны заходили волнами, пытаясь поразить энергообъекты. Особенности атаки РФ

В ночь на 5 апреля российские войска снова атаковали Украину, применив, как дроны, так и ракеты. Атака происходила с юга, а БПЛА заходили волнами, пытаясь поразить энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал с юга", - говорится в сообщении.

Первая волна

Эта атака была направлена на Запорожскую и Днепропетровскую области.

В течение более чем двухчасовой боевой работы было сбито 9 беспилотников - 2 в Днепропетровской и 7 - в Запорожской области.

Вторая волна

В следующей волне враг стремительно атаковал Одесскую область, направив удар по энергетической инфраструктуре.

"В течение получасовой боевой работы все 4 дрона были сбиты", - констатировали в сообщении.

Маршрут дронов и работа ПВО

Дроны типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонскую область, так и из акватории Черного моря.

"Враг вновь прокладывает маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов повлекли за собой повреждение нескольких частных домов и хозяйственных сооружений в Запорожском районе. Люди не пострадали", - добавили в Силах обороны юга, уточнив, что 13 дронов біли сбиты в этой операционной зоне.