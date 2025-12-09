Дрони забезпечують 60% уражень росіян на фронті, - Сирський

Сирський за підсумками наради з питань застосування безпілотних систем підкреслив, що дрони допомагають стримувати російський наступ та забезпечують понад 60% усіх уражень ворожих цілей.

Загалом за листопад безпілотні авіаційні комплекси виконали 304 тисячі завдань, наземні комплекси - приблизно дві тисячі завдань. Уражено або знищено не менше, ніж 81,5 тисячі російських цілей.

"Після періоду певного паритету ми знову випереджаємо противника у застосуванні FPV-дронів - одного з основних засобів ураження на полі бою. Водночас розвиток цього напрямку потребує ще більшої злагодженості, швидкості рішень та системності", - зазначив Сирський.

Він підкреслив, що російські окупанти активно нарощують виробництво й номенклатуру БПЛА, формує нові підрозділи, намагається удосконалити тактику та мріє про постачання півмільйона дронів на місяць.

"Українська відповідь має бути асиметричною та ефективною: посилення боротьби з ворожими дронами та знищення інфраструктури підрозділів безпілотних сил противника. Ми продовжуємо масштабувати підрозділи БпС Збройних Сил України, зокрема у бригадах територіальної оборони, а також розвиваємо підрозділи НРК у Сухопутних військах", - підсумував головком.