Дроны обеспечивают 60% поражений россиян на фронте, - Сырский

Сирский по итогам совещания по вопросам применения беспилотных систем подчеркнул, что дроны помогают сдерживать российское наступление и обеспечивают более 60% всех поражений вражеских целей.

Всего за ноябрь беспилотные авиационные комплексы выполнили 304 тысячи задач, наземные комплексы - примерно две тысячи задач. Поражено или уничтожено не менее 81,5 тысячи российских целей.

"После периода определенного паритета мы снова опережаем противника в применении FPV-дронов - одного из основных средств поражения на поле боя. В то же время развитие этого направления требует еще большей слаженности, скорости решений и системности", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что российские оккупанты активно наращивают производство и номенклатуру БПЛА, формирует новые подразделения, пытается усовершенствовать тактику и мечтает о поставках полмиллиона дронов в месяц.

"Украинский ответ должен быть асимметричным и эффективным: усиление борьбы с вражескими дронами и уничтожение инфраструктуры подразделений беспилотных сил противника. Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС Вооруженных Сил Украины, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках", - подытожил главком.