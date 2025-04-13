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Дрони ворога вдарили по автівках, є пожежі та постраждалі: перші дані про атаку на Одесу

Фото: через дронову атаку в Одесі є постраждалі та сталися пожежі (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Унаслідок сьогоднішньої атаки дронів на Одесу постраждали люди та була пошкоджена цивільна інфраструктура. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Чиновник розповів, що Одеса ввечері 13 квітня зазнала ворожого обстрілу з використанням ударних безпілотників.

"За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало чотири людини", - поінформував глава ОВА.

Крім того, внаслідок дронового удару була пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки. Також фіксуються загорання.

"Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - додав начальник ОВА.

Дроновий удар по Одесі

Як повідомлялося раніше, у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.

У Повітряних силах попереджали мешканців міста про фіксацію дронів-камікадзе противника в районі Одеси. Та закликали громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Місцеві пабліки писали про кілька вибухів, які було чути в районі міста.

Додамо, цього вечора російські загарбники запустили для чергової повітряної атаки кілька груп ударних БПЛА у бік України. Ворожі повітряні цілі фіксували у кількох областях.

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ОдесаПожежаАтака дронів