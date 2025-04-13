Дрони ворога вдарили по автівках, є пожежі та постраждалі: перші дані про атаку на Одесу

Унаслідок сьогоднішньої атаки дронів на Одесу постраждали люди та була пошкоджена цивільна інфраструктура. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Чиновник розповів, що Одеса ввечері 13 квітня зазнала ворожого обстрілу з використанням ударних безпілотників.
"За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало чотири людини", - поінформував глава ОВА.
Крім того, внаслідок дронового удару була пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки. Також фіксуються загорання.
"Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - додав начальник ОВА.
Як повідомлялося раніше, у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.
У Повітряних силах попереджали мешканців міста про фіксацію дронів-камікадзе противника в районі Одеси. Та закликали громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Місцеві пабліки писали про кілька вибухів, які було чути в районі міста.
Додамо, цього вечора російські загарбники запустили для чергової повітряної атаки кілька груп ударних БПЛА у бік України. Ворожі повітряні цілі фіксували у кількох областях.
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