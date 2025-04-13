Дроны врага ударили по авто, есть пожары и пострадавшие: первые данные об атаке на Одессу

Чиновник рассказал, что Одесса вечером 13 апреля подверглась вражескому обстрелу с использованием ударных беспилотников.

"По предварительной информации, в результате удара пострадали четыре человека", - проинформировал глава ОВА.

Кроме того, в результате дронового удара была повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Также фиксируются возгорания.

"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - добавил начальник ОВА.

Обновлено: количество пострадавших возросло до 5

Как рассказал позже глава ОВА Кипер, по уточненной информации, в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.

"Они получили осколочные ранения и ожоги. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил чиновник.

Обновлено: повреждена больница, фото последствий

Как передали в Одесском городском совете, из-за удара "Шахедов" была повреждена одна из городских больниц.

По словам мэра Геннадия Труханова, повреждено перекрытие, выбиты стекла, пострадала операционная. Он уточнил, что пациенты не пострадали.

Также в результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, СТО и автомобили, - добавили в мэрии.

"Сейчас известно о 5 пострадавших. Им предоставляется необходимая медицинская помощь", - рассказали в горсовете.

Последствия удара "Шахедов" по Одессе вечером 13 апреля (фото: t.me/odesacityofficial)

Дроновый удар по Одессе

Как сообщалось ранее, в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.

В Воздушных силах предупреждали жителей города о фиксации дронов-камикадзе противника в районе Одессы. И призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Местные паблики писали о нескольких взрывах, которые были слышны в районе города.

Добавим, этим вечером российские захватчики запустили для очередной воздушной атаки несколько групп ударных БПЛА в сторону Украины. Вражеские воздушные цели фиксировали в нескольких областях.