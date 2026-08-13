Дрони влаштували блекаут на ТОТ Севастополя

Тимчасово окупований РФ Севастополь залишився без світла після атаки дронів. Це підтвердив гауляйтер міста, а партизани руху АТЕШ інформують про проблеми з інтернетом та зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію ТАСС та Телеграм-канал АТЕШ .

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв підтвердив, що "Севастополь повністю знеструмлений після атаки ЗСУ". Окупант зазначив, що на об'єктах запроваджено особливий режим, а фахівці оцінюють масштаб пошкоджень.

Тим часом рух АТЕШ інформує, що у Севастополі почались проблеми зі зв'язком та інтернетом. Крім того, без світла після ударів дронами залишаються інші міста, які поки що захоплені російськими загарбниками.

Світла немає у:

Бердянську

Мелітополі

Генічеську

Крім офіційного повідомлення "губернатора" про проблеми зі світлом у Севастополі повідомляють і місцеві. Вони діляться мапою відключень.

Мапа відключень світла у Севастополі (фото Скриншот)