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Дрони влаштували блекаут на ТОТ Севастополя

02:28 13.08.2026 Чт
2 хв
Крім того, є відключення світла і на інших захоплених територіях України
aimg Пилип Бойко
Дрони влаштували блекаут на ТОТ Севастополя Фото: українські військові запускають дрон (Getty Images)
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Тимчасово окупований РФ Севастополь залишився без світла після атаки дронів. Це підтвердив гауляйтер міста, а партизани руху АТЕШ інформують про проблеми з інтернетом та зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію ТАСС та Телеграм-канал АТЕШ.

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв підтвердив, що "Севастополь повністю знеструмлений після атаки ЗСУ". Окупант зазначив, що на об'єктах запроваджено особливий режим, а фахівці оцінюють масштаб пошкоджень.

Тим часом рух АТЕШ інформує, що у Севастополі почались проблеми зі зв'язком та інтернетом. Крім того, без світла після ударів дронами залишаються інші міста, які поки що захоплені російськими загарбниками.

Світла немає у:

  • Бердянську
  • Мелітополі
  • Генічеську

Крім офіційного повідомлення "губернатора" про проблеми зі світлом у Севастополі повідомляють і місцеві. Вони діляться мапою відключень.

Дрони влаштували блекаут на ТОТ СевастополяМапа відключень світла у Севастополі (фото Скриншот)

Контекст новини

Ми вже повідомляли, що ЗСУ продовжують методично знищувати інфраструктуру ворога на ТОТ Криму та сусідніх територіях, а не тільки в тилу РФ. В ніч на 12 серпня у Новоросійську після масованої атаки дронів зафіксували ймовірні ураження військових кораблів, зернового та нафтового терміналів РФ.

Під час атаки використали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

Після удару роботу зернового термінала в Новоросійську призупинили.

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