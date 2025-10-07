Дрони вдруге атакували Дзержинськ у Росії, де знаходиться завод вибухівки

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 жовтня під удар дронів потрапив завод імені Свердлова, що у Нижньогородській області Росії. Це один із найбільших виробників вибухівки в РФ.

Підприємство - одне з провідних російських виробництв промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничої промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобутку, а також засобів для сейсмічних і геофізичних робіт.

Раніше повідомляли, що завод також виготовляє авіабомби (зокрема КАБи - ред.), бойові частини до протитанкових кумулятивних керованих ракет і бойові головки для зенітно-ракетних систем. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

За даними РБК-Україна, у жовтні минулого року дрони ГУР та СБУ атакували завод Свердлова. Тоді було пошкоджено цех з виробництва гексогену та октогену.