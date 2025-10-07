Дроны во второй раз атаковали Дзержинск в России, где находится завод взрывчатки

Что предшествовало

Напомним, что в ночь с 5 на 6 октября под удар дронов попал завод имени Свердлова, что в Нижегородской области России. Это один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

Предприятие - одно из ведущих российских производств промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобычи, а также средств для сейсмических и геофизических работ.

Ранее сообщалось, что завод также производит авиабомбы (в частности КАБы - ред.), боевые части к противотанковым кумулятивным управляемым ракетам и боевые головки для зенитно-ракетных систем. Завод находится в санкционном списке стран Евросоюза, Украины, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По данным РБК-Украина, в октябре прошлого года дроны ГУР и СБУ атаковали завод Свердлова. Тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена.