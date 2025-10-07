RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны во второй раз атаковали Дзержинск в России, где находится завод взрывчатки

Фото: дроны во второй раз атаковали Дзержинск в России (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Дроны второй раз за неделю атаковали промышленную зону российского Дзержинска. Сообщается о повреждении нескольких зданий и автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Telegram губернатора Нижегородской области РФ Глеба Никитина.

"Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силами ПВО уничтожено 30 дронов. По предварительной информации, пострадавших нет. Обломки вызвали повреждения нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей", - заявил Никитин.

Он также сообщил, что произошло падение обломков на территории одного из предприятий, якобы значительного ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано.

Ранее о новом налете украинских дронов сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев. Как и накануне, губернатор не назвал предприятие, которое атаковали дроны.

 

Что предшествовало

Напомним, что в ночь с 5 на 6 октября под удар дронов попал завод имени Свердлова, что в Нижегородской области России. Это один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

Предприятие - одно из ведущих российских производств промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобычи, а также средств для сейсмических и геофизических работ.

Ранее сообщалось, что завод также производит авиабомбы (в частности КАБы - ред.), боевые части к противотанковым кумулятивным управляемым ракетам и боевые головки для зенитно-ракетных систем. Завод находится в санкционном списке стран Евросоюза, Украины, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По данным РБК-Украина, в октябре прошлого года дроны ГУР и СБУ атаковали завод Свердлова. Тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена.

