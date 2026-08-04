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Дрони вдарили по вантажному судну поблизу Новоросійська

14:22 04.08.2026 Вт
1 хв
Після атаки безпілотників на носовій частині корабля спалахнула пожежа
aimg Валерій Ульяненко
Дрони вдарили по вантажному судну поблизу Новоросійська Фото: атаковане вантажне судно Nadezhda (скріншот відео)
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У Чорному морі поблизу російського Новоросійська безпілотники атакували вантажне судно Nadezhda. Унаслідок влучання на борту спалахнула пожежа, члени екіпажу дістали важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався увечері в понеділок. Вантажне судно прямувало з Новоросійська до турецького порту Самсун і перебувало орієнтовно за 20 морських миль від російського узбережжя, коли зазнало удару безпілотників.

Унаслідок влучання дронів на носовій частині корабля, де розташована рубка, спалахнула пожежа. Троє членів екіпажу дістали важкі поранення.

За даними Морського управління Туреччини, усіх 22 моряків, серед яких були й постраждалі, евакуювали на територію Росії.

Нагадаємо, російський контейнеровоз Yanina затонув у Чорному морі після атаки українських безпілотників. Судно належало компанії FESCO, що входить до структури "Росатома".

Раніше Bloomberg повідомляло, що Росія планує обладнати зерновози кулеметами, бронезахистом і залучити військовий супровід, щоб убезпечити експорт зерна від українських ударів.

Крім того, країна-агресорка намагається врятувати від ударів кораблі у своїх південних портах.

Зокрема, запроваджено тимчасову заборону на рух суден у порту Новоросійська та з нього. Правила діють з півночі до 5:00 ранку через атаки українських безпілотників.

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