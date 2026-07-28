РФ придумала незвичний спосіб захистити зерновози від українських дронів, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, російські чиновники пропонують тимчасово оснастити суховантажі великокаліберними кулеметами та мобільними ракетними установками. Такі заходи обговорюють військові, транспортні відомства, зернові трейдери та судновласники.

Причиною стали останні атаки на порти, судна та іншу морську інфраструктуру. Через це протягом двох останніх тижнів практично зупинилося судноплавство в Азовському морі, через яке зазвичай проходить близько чверті російського експорту зерна.

Згідно з рекомендаціями, з якими ознайомилося Bloomberg, зерновози пропонують обладнати бронепластинами, мішками з піском, протидроновими сітками та спеціальними кріпленнями для великокаліберних кулеметів.

Військовий супровід і конвої

Крім того, на початковій ділянці маршруту судна мають супроводжувати озброєні військові. За так званою схемою "go-pro" вони встановлюватимуть кулемети на підготовлені кріплення ще в портах Азовського моря. Зброя, як зазначається, повинна бути оснащена тепловізійними або нічними прицілами.

Після проходження Керченської протоки військові залишатимуть судна, забираючи із собою зброю та боєприпаси.

Ще одна пропозиція передбачає, що зерновози курсуватимуть конвоями між Азовським і Чорним морями під охороною військових патрульних катерів. При цьому витрати на переобладнання суден і забезпечення військового супроводу мають взяти на себе трейдери та судновласники.

Чому план викликає сумніви

Співрозмовники агентства зазначають, що такі заходи свідчать про серйозну загрозу, яку українські безпілотники становлять для російського зернового експорту. Це вже впливає на доходи експортерів і фермерів, а також сприяло зростанню світових цін на пшеницю до найвищого рівня за два роки.

Водночас частина учасників ринку скептично оцінює запропоновані заходи. На їхню думку, модернізація суден і військовий супровід можуть виявитися надто дорогими та не гарантуватимуть повного захисту.