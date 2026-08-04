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Дроны ударили по грузовому судну вблизи Новороссийска

14:22 04.08.2026 Вт
1 мин
После атаки беспилотников на носовой части корабля вспыхнул пожар
aimg Валерий Ульяненко
Дроны ударили по грузовому судну вблизи Новороссийска Фото: атакованное грузовое судно Nadezhda (скриншот видео)
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В Черном море вблизи российского Новороссийска беспилотники атаковали грузовое судно Nadezhda. В результате попадания на борту вспыхнул пожар, члены экипажа получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Грузовое судно следовало из Новороссийска в турецкий порт Самсун и находилось ориентировочно в 20 морских милях от российского побережья, когда получило удар беспилотников.

В результате попадания дронов на носовой части корабля, где расположена рубка, вспыхнул пожар. Трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

По данным Морского управления Турции, всех 22 моряков, среди которых были и пострадавшие, эвакуировали на территорию России.

Напомним, российский контейнеровоз Yanina затонул в Черном море после атаки украинских беспилотников. Судно принадлежало компании FESCO, входящей в структуру "Росатома".

Ранее Bloomberg сообщало, что Россия планирует оборудовать зерновозы пулеметами, бронезащитой и привлечь военное сопровождение, чтобы обезопасить экспорт зерна от украинских ударов.

Кроме того, страна-агрессорка пытается спасти от ударов корабли в своих южных портах.

В частности, введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска и из него. Правила действуют с полуночи до 5:00 утра из-за атак украинских беспилотников.

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