Дроны ударили по грузовому судну вблизи Новороссийска

В Черном море вблизи российского Новороссийска беспилотники атаковали грузовое судно Nadezhda. В результате попадания на борту вспыхнул пожар, члены экипажа получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Инцидент произошел вечером в понедельник. Грузовое судно следовало из Новороссийска в турецкий порт Самсун и находилось ориентировочно в 20 морских милях от российского побережья, когда получило удар беспилотников.

В результате попадания дронов на носовой части корабля, где расположена рубка, вспыхнул пожар. Трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

По данным Морского управления Турции, всех 22 моряков, среди которых были и пострадавшие, эвакуировали на территорию России.

Напомним, российский контейнеровоз Yanina затонул в Черном море после атаки украинских беспилотников. Судно принадлежало компании FESCO, входящей в структуру "Росатома".

Ранее Bloomberg сообщало, что Россия планирует оборудовать зерновозы пулеметами, бронезащитой и привлечь военное сопровождение, чтобы обезопасить экспорт зерна от украинских ударов.