Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії (відео)

Уночі безпілотники атакували Ярославську область. Під удар міг потрапити нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" - шостий за потужністю в Росії, який переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

У місцевих пабліках розійшлися відео з дронами над містом. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив: область зазнала масованої атаки безпілотників, жертв немає.

"Більшість безпілотників було збито, але стався удар по промисловому об'єкту. Займання ліквідовують спеціальні служби", - написав він.

У російському Міністерстві оборони заявили, що за ніч сили ППО нібито збили 315 українських безпілотників.