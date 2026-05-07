Дрони вдарили по головному логістичному центру Міноборони РФ у Підмосков'ї

07:47 07.05.2026 Чт
1 хв
Величезна база на 200 гектарів опинилася під вогнем
aimg Катерина Коваль
Фото: комплекс бере участь в розподілі зброї для армії РФ (Getty Images)

У Московській області місцеві жителі повідомляють про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські моніторингові канали.

Що атаковано

Виробничо-логістичний комплекс "Нара" - масштабний військовий об'єкт площею понад 180-200 гектарів, розташований у Наро-Фомінську на території військового містечка №3.

Комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для збройних сил Росії.

Атака на такий об'єкт може суттєво вплинути на постачання російської армії. Деталі про наслідки удару уточнюються.

Напередодні святкування 9 травня Москва запроваджує безпрецедентні заходи безпеки. У день параду в столиці буде відключено інтернет, заблоковано роботу банкоматів та закрито аеропорти. Усе це робиться нібито задля безпеки заходу та його організатора особисто.

За п’ять днів до параду, вночі 4 травня, безпілотник атакував Москву. Вибух пролунав за 6 кілометрів від Кремля - на вулиці Мосфільмівській. За попередніми даними, постраждалих немає. Мер міста Сергій Собянін підтвердив факт атаки. Одночасно дрони фіксували і в небі над Самарою.

