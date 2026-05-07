Дрони вдарили по головному логістичному центру Міноборони РФ у Підмосков'ї

Напередодні святкування 9 травня Москва запроваджує безпрецедентні заходи безпеки. У день параду в столиці буде відключено інтернет, заблоковано роботу банкоматів та закрито аеропорти. Усе це робиться нібито задля безпеки заходу та його організатора особисто.

За п’ять днів до параду, вночі 4 травня, безпілотник атакував Москву. Вибух пролунав за 6 кілометрів від Кремля - на вулиці Мосфільмівській. За попередніми даними, постраждалих немає. Мер міста Сергій Собянін підтвердив факт атаки. Одночасно дрони фіксували і в небі над Самарою.