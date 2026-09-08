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Дрони уразили гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на авіабазі в Таганрозі

03:13 08.09.2026 Вт
1 хв
Аеродром розташований лише за 40 км від українського кордону
aimg Катерина Коваль
Фото: вертоліт російської армії Мі-8 (Getty Images)

Українські дрони уразили російські гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на аеродромі "Таганрог-Центральний" у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний".

Що відомо про удар

Атаку на аеродром здійснили в ніч проти 7 вересня.

За даними аналітиків Telegram-каналу Absolutely Reliable, які проаналізували супутникові знімки, унаслідок удару знищили один гелікоптер Ми-8 та пошкодили один Ми-35.

Аеродром розташований приблизно за 40 кілометрів від державного кордону з Україною.

Фото: супутниковий знімок аеродрому в Таганрозі (t.me/absolutely_reliable)

Авіабазу активно використовує російська армія - на її території працює 325-й авіаремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та агрегатів для Іл-76.

Напередодні, 6 вересня, ЗСУ атакували аеродром "Ростов-на-Дону" - той самий регіон, де розташований і Таганрог. Того ж дня, за даними компанії Fire Point, уразили й найбільші установки первинної переробки нафти на Рязанському НПЗ, які забезпечують понад 77% усіх потужностей заводу.

Загалом того ж вечора Сили оборони вдарили сотнями дронів по 14 областях Росії, хоча по самій Москві удару не завдавали. А днем раніше ЗСУ вразили російський ретранслятор MESH-мереж, РЛС і РЕБ.

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