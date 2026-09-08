Дрони уразили гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на авіабазі в Таганрозі

Напередодні, 6 вересня, ЗСУ атакували аеродром "Ростов-на-Дону" - той самий регіон, де розташований і Таганрог. Того ж дня, за даними компанії Fire Point, уразили й найбільші установки первинної переробки нафти на Рязанському НПЗ, які забезпечують понад 77% усіх потужностей заводу.

Загалом того ж вечора Сили оборони вдарили сотнями дронів по 14 областях Росії, хоча по самій Москві удару не завдавали. А днем раніше ЗСУ вразили російський ретранслятор MESH-мереж, РЛС і РЕБ.