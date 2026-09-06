Україна не била по Москві, зате вгатила сотнями дронів по 14 областях РФ

Вранці 6 вересня Міністерство оборони Росії фактично визнало, що Україна дотримується обіцянки й не завдає ударів по Москві, на відміну від ворога, який продовжує атакувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

Російське оборонне відомство опублікувало традиційний ранковий звіт про результати відбиття нового повітряного нападу України.

У ньому можна побачити, що Сили оборони протягом минулої ночі не завдавали ударів ні по Москві, ні по області.

Натомість воїни ЗСУ атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки.

Цього разу дісталося Бєлгородській, Брянській, Волгоградській, Воронезькій, Калузькій, Курській, Липецькій, Орловській, Ростовській, Рязанській, Саратовській, Тамбовській, Тульській областям, а також Краснодарському краю.

Окрім того, гучно було в Криму та над акваторіями Чорного й Азовського морів.

У Міноборони РФ стверджують, що Україна била по їхніх територіях сотнями дронів, однак точної кількості традиційно не розкривають.

Російське оборонне відомство також запевняє, що їхні сили ППО нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

До речі, просто зараз горить один із найбільших НПЗ Росії після атаки дронів ЗСУ.