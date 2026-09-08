Дроны поразили вертолеты Ми-35 и Ми-8 на авиабазе в Таганроге

Что известно об ударе

Атаку на аэродром совершили в ночь на 7 сентября.

По данным аналитиков Telegram-канала Absolutely Reliable, которые проанализировали спутниковые снимки, в результате удара уничтожили один вертолет Ми-8 и повредили один Ми-35.

Аэродром расположен примерно в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

Фото: спутниковый снимок аэродрома в Таганроге (t.me/absolutely_reliable)

Авиабазу активно использует российская армия - на ее территории работает 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолетов и агрегатов для Ил-76.