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Дроны поразили вертолеты Ми-35 и Ми-8 на авиабазе в Таганроге

03:13 08.09.2026 Вт
1 мин
Аэродром расположен всего в 40 км от украинской границы
aimg Екатерина Коваль
Фото: вертолет российской армии Ми-8 (Getty Images)

Украинские дроны поразили российские вертолеты Ми-35 и Мы-8 на аэродроме "Таганрог-Центральный" в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".

Что известно об ударе

Атаку на аэродром совершили в ночь на 7 сентября.

По данным аналитиков Telegram-канала Absolutely Reliable, которые проанализировали спутниковые снимки, в результате удара уничтожили один вертолет Ми-8 и повредили один Ми-35.

Аэродром расположен примерно в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

Фото: спутниковый снимок аэродрома в Таганроге (t.me/absolutely_reliable)

Авиабазу активно использует российская армия - на ее территории работает 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолетов и агрегатов для Ил-76.

Накануне, 6 сентября, ВСУ атаковали аэродром "Ростов-на-Дону" - тот самый регион, где расположен и Таганрог. В тот же день, по данным компании Fire Point, поразили и самые большие установки первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ, обеспечивающие более 77% всех мощностей завода.

Всего в тот же вечер Силы обороны ударили сотнями дронов по 14 областям России , хотя по самой Москве удар не наносили. А днем ранее ВСУ поразили российский ретранслятор MESH-сетей, РЛС и РЭБ.

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