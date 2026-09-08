ua en ru
Вт, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Дрони уразили гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на авіабазі в Таганрозі

03:13 08.09.2026 Вт
1 хв
Аеродром розташований лише за 40 км від українського кордону
aimg Катерина Коваль
Дрони уразили гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на авіабазі в Таганрозі Фото: вертоліт російської армії Мі-8 (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські дрони уразили російські гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на аеродромі "Таганрог-Центральний" у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний".

Що відомо про удар

Атаку на аеродром здійснили в ніч проти 7 вересня.

За даними аналітиків Telegram-каналу Absolutely Reliable, які проаналізували супутникові знімки, унаслідок удару знищили один гелікоптер Ми-8 та пошкодили один Ми-35.

Аеродром розташований приблизно за 40 кілометрів від державного кордону з Україною.

Дрони уразили гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на авіабазі в ТаганрозіФото: супутниковий знімок аеродрому в Таганрозі (t.me/absolutely_reliable)

Авіабазу активно використовує російська армія - на її території працює 325-й авіаремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та агрегатів для Іл-76.

Напередодні, 6 вересня, ЗСУ атакували аеродром "Ростов-на-Дону" - той самий регіон, де розташований і Таганрог. Того ж дня, за даними компанії Fire Point, уразили й найбільші установки первинної переробки нафти на Рязанському НПЗ, які забезпечують понад 77% усіх потужностей заводу.

Загалом того ж вечора Сили оборони вдарили сотнями дронів по 14 областях Росії, хоча по самій Москві удару не завдавали. А днем раніше ЗСУ вразили російський ретранслятор MESH-мереж, РЛС і РЕБ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ростовська область Війна в Україні
Новини
Енергетики відновили зовнішнє живлення Запорізької АЕС, - Енергоатом
Енергетики відновили зовнішнє живлення Запорізької АЕС, - Енергоатом
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"