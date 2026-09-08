Дроны поразили вертолеты Ми-35 и Ми-8 на авиабазе в Таганроге
Украинские дроны поразили российские вертолеты Ми-35 и Мы-8 на аэродроме "Таганрог-Центральный" в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".
Что известно об ударе
Атаку на аэродром совершили в ночь на 7 сентября.
По данным аналитиков Telegram-канала Absolutely Reliable, которые проанализировали спутниковые снимки, в результате удара уничтожили один вертолет Ми-8 и повредили один Ми-35.
Аэродром расположен примерно в 40 километрах от государственной границы с Украиной.
Фото: спутниковый снимок аэродрома в Таганроге (t.me/absolutely_reliable)
Авиабазу активно использует российская армия - на ее территории работает 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолетов и агрегатов для Ил-76.
Накануне, 6 сентября, ВСУ атаковали аэродром "Ростов-на-Дону" - тот самый регион, где расположен и Таганрог. В тот же день, по данным компании Fire Point, поразили и самые большие установки первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ, обеспечивающие более 77% всех мощностей завода.
Всего в тот же вечер Силы обороны ударили сотнями дронов по 14 областям России , хотя по самой Москве удар не наносили. А днем ранее ВСУ поразили российский ретранслятор MESH-сетей, РЛС и РЭБ.