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Дрони уразили два аеродроми в двох областях Росії: що відомо

Росія, Середа 07 травня 2025 08:55
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Дрони уразили два аеродроми в двох областях Росії: що відомо Фото: аеродром "Шайківка" атакований в ніч на 7 травня (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 7 травня дрони уразили два аеродроми в Росії - "Шайківка" та "Кубинка". Вони розташовані у Калузькій та Московській областях.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Було уражено два аеродроми ворога", - розповів він.

За словами Коваленка, були уражені:

  • аеродром "Шайківка" у Калузькій області, де базуються Ту-22М3, зберігаються ракети, зокрема Х-22;
  • авіабаза "Кубинка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Супутникові знімки фіксують пожежі на авіабазі "Кубинка" Московської області, та "Шайківка" Калузької - тут базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.

Супутникові знімки фіксують пожежі на аеродромах в РФ 7 травня (t.me/astrapress)

Аеродром "Шайківка"

Шайківка - військовий аеродром Збройних сил РФ 1-го класу на заході Калузької області, поблизу Смоленської області Росії біля села Виползове Кіровського району.

На аеродромі базується 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 33310). За даними з відкритих джерел відомо, що саме льотчики з цього полку завдали удару по торговельному центру в Кременчуці 27 червня 2022 року, запустивши ракети Х-22 з літака Ту-22М3.

Авіабаза "Кубинка"

Кубинка - авіабаза в Московській області Росії, розташована за 5 кілометрів на північний захід від Кубинки. У безпосередній близькості від Москви на базі Кубинка, як правило, базуються кращі ескадрильї повітряно-космічних сил Росії.

Зазначимо, що це не перша атака на "Кубинку". Так, за даними з відкритих джерел, 4 липня 2023 року невстановлений дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини.

Атаки дронів в РФ в ніч на 7 травня

Нагадаємо, що в ніч на 7 травня у Росії дрони атакували низку важливих підприємств військово-промислового комплексу (ВПК), які спеціалізуються на розробках сучасних систем озброєнь й не тільки.

До цього, близько 2:00, повідомлялось, що ударні безпілотники атакують Москву та Московську область. В регіоні фіксувалося нібито збиття цілей та падіння уламків.

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