Дрони ударили по підприємству в Обухівському районі Київщини, загинула людина

Крім того, ворог завдав комбінованого удару балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами. Є поранені і ті, що пропали безвісти.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків і 6 автомобілів. Також постраждали виробниче та складське приміщення і заклад освіти.