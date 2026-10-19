Дроны ударили по предприятию в Обуховском районе Киевщины, погиб человек

Вечером 19 октября вражеские дроны атаковали предприятие в Обуховском районе Киевской области. Начался пожар, есть жертва и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.
В результате вечерней атаки вражеских дронов в Обуховском районе повреждено предприятие. Возник пожар.
"На месте работают соответствующие службы. Информация о масштабах повреждений уточняется", – отметил Ткаченко.
Позже чиновник уточнил, что на предприятии из-за атаки РФ погиб мужчина.
"Еще шесть человек получили ранения. Все госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая помощь", - говорит Ткаченко.
На месте идет ликвидация пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.
Ранее РБК-Украина писало, что количество раненых в результате ночной атаки на Ирпень резко возросло, среди пострадавших есть восемь детей.
Кроме того, враг нанес комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами. Есть раненые и пропавшие без вести.
В Бучанском районе повреждены 11 частных домов и 6 автомобилей. Также пострадали производственное и складское помещение и учебное заведение.