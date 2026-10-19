Дроны ударили по предприятию в Обуховском районе Киевщины, погиб человек

Атака дронов на Киевщине

В результате вечерней атаки вражеских дронов в Обуховском районе повреждено предприятие. Возник пожар.

"На месте работают соответствующие службы. Информация о масштабах повреждений уточняется", – отметил Ткаченко.

Позже чиновник уточнил, что на предприятии из-за атаки РФ погиб мужчина.

"Еще шесть человек получили ранения. Все госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая помощь", - говорит Ткаченко.

На месте идет ликвидация пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.

Ранее РБК-Украина писало, что количество раненых в результате ночной атаки на Ирпень резко возросло, среди пострадавших есть восемь детей.