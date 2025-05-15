Дрони "Тайфуну" знищили колони танків та піхоту РФ: відео ударів

Підрозділ безпілотних систем "Тайфун" продовжує ефективно нищити техніку та живу силу окупантів на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної гвардії України.
Бійці одного з підрозділів Сил оборони майстерно обійшли ворожі засоби РЕБ та завдали точних ударів по незахищених ділянках техніки росіян, перетворюючи останній тиждень на справжнє пекло для окупантів.
Екіпажі українських військових продовжують завдавати ворогу все більших втрат. Останній тиждень видався особливо результативним для підрозділу.
За даними Нацгвардії, було успішно уражено та знищено:
"Екіпажі вміло обходять РЕБ противника, працюють по незахищених ділянках техніки, завдаючи ворогу все більших втрат", - наголошують бійці "Тайфуну".
Нагадаємо, що на сьогодні від початку війни втрати Росії в Україні склали близько 970 590 солдатів. Примітно, що лише за останню добу з 14 на 15 травня, армія РФ втратила на фронті 1220 військових.
Окрім того, українські воїни знищили гелікоптер, 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, а також 140 БПЛА оперативно-тактичного рівня російської армії.
Додамо також, що на фронті лише сьогодні від початку доби вже відбулося 73 бойових зіткнення.
Російські окупанти продовжують активно тиснути на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою точкою.
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