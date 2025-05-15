Дрони "Тайфуну" знищили колони танків та піхоту РФ: відео ударів

Бійці одного з підрозділів Сил оборони майстерно обійшли ворожі засоби РЕБ та завдали точних ударів по незахищених ділянках техніки росіян, перетворюючи останній тиждень на справжнє пекло для окупантів.

Екіпажі українських військових продовжують завдавати ворогу все більших втрат. Останній тиждень видався особливо результативним для підрозділу.

За даними Нацгвардії, було успішно уражено та знищено:

танкові колони противника;

гармати (артилерійські системи);

різноманітну бронетехніку;

штурмові мотоциклетні групи;

автомобілі з особовим складом;

окремі групи піхоти.

"Екіпажі вміло обходять РЕБ противника, працюють по незахищених ділянках техніки, завдаючи ворогу все більших втрат", - наголошують бійці "Тайфуну".