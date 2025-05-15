Дроны "Тайфуна" уничтожили колонны танков и пехоту РФ: видео ударов

Подразделение беспилотных систем "Тайфун" продолжает эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины.
Бойцы одного из подразделений Сил обороны мастерски обошли вражеские средства РЭБ и нанесли точные удары по незащищенным участкам техники россиян, превращая последнюю неделю в настоящий ад для оккупантов.
Экипажи украинских военных продолжают наносить врагу все большие потери. Последняя неделя выдалась особенно результативной для подразделения.
По данным Нацгвардии, были успешно поражены и уничтожены:
"Экипажи умело обходят РЭБ противника, работают по незащищенным участкам техники, нанося врагу все большие потери", - отмечают бойцы "Тайфуна".
Напомним, что на сегодня с начала войны потери России в Украине составили около 970 590 солдат. Примечательно, что только за последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 военных.
Кроме того, украинские воины уничтожили вертолет, 8 танков, 13 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, а также 140 БПЛА оперативно-тактического уровня российской армии.
Добавим также, что на фронте только сегодня с начала суток уже произошло 73 боевых столкновения.
Российские оккупанты продолжают активно давить на Покровском направлении, которое остается самой горячей точкой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.