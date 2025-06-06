МАГАТЕ повідомило про вибухи на ЗАЕС: що відомо

За його словами, команда спостерігачів, що працює безпосередньо на станції, зафіксувала серію пострілів і вибухів поблизу об’єкта.

Інцидент стався в обідню пору, 5 червня. Між 11:30 та 13:45 за місцевим часом пролунало щонайменше п’ять вибухів, кожному з яких передували постріли. Додаткова стрілянина лунала і після 14:00. За інформацією ЗАЕС, це були заходи з "нейтралізації дронів" поблизу навчального центру станції.

"Польоти безпілотників поблизу ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу для їхньої фізичної безпеки. Такі інциденти є неприйнятними та мають бути зупинені негайно", - наголосив Гроссі.

Джерело або приналежність безпілотників наразі невідомі. Повідомлень про пошкодження об’єктів чи постраждалих не надходило.

МАГАТЕ підкреслює, що це вже четвертий випадок від початку 2025 року, коли навчальний центр ЗАЕС стає ціллю атак. Зокрема, у квітні через обстріли поблизу головного адміністративного корпусу спостерігачі агентства були змушені тимчасово залишити свої робочі місця.