МАГАТЭ сообщило о взрывах на ЗАЭС: что известно

Международное агентство по атомной энергии зафиксировало очередную серию взрывов на Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. Это уже четвертый подобный инцидент с начала года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
По его словам, команда наблюдателей, работающая непосредственно на станции, зафиксировала серию выстрелов и взрывов вблизи объекта.
Инцидент произошел в обеденное время, 5 июня. Между 11:30 и 13:45 по местному времени прозвучало не менее пяти взрывов, каждому из которых предшествовали выстрелы. Дополнительная стрельба раздавалась и после 14:00. По информации ЗАЭС, это были мероприятия по "нейтрализации дронов" вблизи учебного центра станции.
"Полеты беспилотников вблизи ядерных объектов представляют серьезную угрозу для их физической безопасности. Такие инциденты неприемлемы и должны быть остановлены немедленно", - подчеркнул Гросси.
Источник или принадлежность беспилотников пока неизвестны. Сообщений о повреждении объектов или пострадавших не поступало.
МАГАТЭ подчеркивает, что это уже четвертый случай с начала 2025 года, когда учебный центр ЗАЭС становится целью атак. В частности, в апреле из-за обстрелов вблизи главного административного корпуса наблюдатели агентства были вынуждены временно покинуть свои рабочие места.
Запорожскую атомную электростанцию российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор оккупанты систематически нарушают нормы безопасной эксплуатации ядерного объекта, что создает постоянную угрозу техногенной катастрофы. На территории станции они разместили военную технику и личный состав.
3 июня, Гросси прибыл в Украину и встретился с министром энергетики Германом Галущенко.
Во время однодневного визита в Киев гендиректор МАГАТЭ заявил, что угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными на фоне усиленных российских воздушных атак.