Глава МАГАТЕ прибув до України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 3 червня, прибув до України. Він вже зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.

Як передає РБК-Україна , про це глава МАГАТЕ повідомив у соцмережі Х .

"Розпочав свій 12-й візит до України з лютого 2022 року, підтверджуючи підтримку МАГАТЕ країни", - написав Гроссі.

За словами глави МАГАТЕ, він обговорив з Галущенком, як Агенство може допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, включаючи нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій.

У Міненерго повідомили, що сторони обговорили питання співпраці у напрямку забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах російської військової агресії, що триває, а також потенціал подальшого розвитку української атомної генерації.

Госсі та Галущенко також обговорили загрози, пов’язані з окупацією Росією найбільшої у Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС.

Міністр енергетики наголосив, що тільки ліцензований український оператор може забезпечити дотримання стандартів безпеки на ядерному об’єкті і його безпечну експлуатацію, тому ЗАЕС має бути повернута під повний та суверенний контроль України.

Окремо наголошувалося на співпраці у процесі розвитку потенціалу атомної енергетики України.

Галущенко також зауважив, що Україна має потужний кадровий потенціал для розвитку атомної енергетики, а також унікальний досвід експлуатації атомних блоків в умовах воєнних дій.