Глава МАГАТЕ прибув до України
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 3 червня, прибув до України. Він вже зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.
Як передає РБК-Україна, про це глава МАГАТЕ повідомив у соцмережі Х.
"Розпочав свій 12-й візит до України з лютого 2022 року, підтверджуючи підтримку МАГАТЕ країни", - написав Гроссі.
За словами глави МАГАТЕ, він обговорив з Галущенком, як Агенство може допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, включаючи нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій.
У Міненерго повідомили, що сторони обговорили питання співпраці у напрямку забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах російської військової агресії, що триває, а також потенціал подальшого розвитку української атомної генерації.
Госсі та Галущенко також обговорили загрози, пов’язані з окупацією Росією найбільшої у Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС.
Міністр енергетики наголосив, що тільки ліцензований український оператор може забезпечити дотримання стандартів безпеки на ядерному об’єкті і його безпечну експлуатацію, тому ЗАЕС має бути повернута під повний та суверенний контроль України.
Окремо наголошувалося на співпраці у процесі розвитку потенціалу атомної енергетики України.
Галущенко також зауважив, що Україна має потужний кадровий потенціал для розвитку атомної енергетики, а також унікальний досвід експлуатації атомних блоків в умовах воєнних дій.
Візит Гроссі до України
Нагадаємо, нещодавно гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що найближчими днями відвідає Київ на тлі повідомлень про те, що російські війська будують лінії електропередач для підключення Запорізької атомної електростанції до її енергосистеми.
"Можу сказати, що найближчими днями я знову поїду до Києва, а можливо, також до Росії", - сказав Гроссі.
Він наголосив, що ситуація на фронті залишається "надзвичайно активною", а військові операції тривають у відносній близькості до Запорізької атомної електростанції.
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