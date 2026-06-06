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Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму

16:15 06.06.2026 Сб
2 хв
Перші результати ударів уже відчутні
aimg Сергій Козачук
Фото: сухопутний шлях до Криму під контролем ЗСУ (Getty Images)

Українські військові взяли під щільний вогневий контроль один із найважливіших логістичних маршрутів російських загарбників на півдні. Це суттєво підірвало забезпечення ворожого угруповання.

Знищення техніки та блокування пального

Як повідомили військові, оператори безпілотних літальних апаратів (БпЛА) 3-го окремого полку ССО встановили повітряний контроль над ділянкою сухопутного шляху, яким окупаційні війська прямують до тимчасово окупованого Криму.

Ударні дрони спецпризначенців системно нищать ворожу техніку та руйнують логістичні вузли на ключовому маршруті Мелітополь - Чонгар.

"Внаслідок успішних дій наших підрозділів уже суттєво ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів", - зазначають у Силах спеціальних операцій.

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Логістична криза в окупованому Криму

Нагадаємо, останнім часом ситуація із забезпеченням тимчасово окупованого Криму значно погіршилася, перетворивши півострів на фактичну прифронтову зону.

Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ на півострові ввели жорсткі обмеження та талони на бензин.

За словами експертів, масштабні атаки Сил оборони України по паливній інфраструктурі вже призвели до того, що обсяги нафтопереробки в Росії впали приблизно до рівня кризи 2009 року, а ліміти на продаж палива поширилися навіть на АЗС Москви та Санкт-Петербурга.

Окрім цього, підрозділи безпілотних систем ГУР встановили вогневий контроль над ділянками траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм, системно знищуючи російські паливозаправники та вантажівки в глибокому тилу.

Як пояснили у Військово-морських силах ЗСУ, перенесення логістичного навантаження ворога на так званий "сухопутний коридор" зробило його вразливим, що стане серйозною проблемою для пересічних росіян та нелегальних туристів, які незаконно перебувають на півострові.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що повна вогнева блокада та відрізання шляхів постачання змусять російську армію розпочати евакуацію військ, а перші ознаки відступу окупантів спровокують масову втечу незаконно переселених громадян РФ.

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КримЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніСили спеціальних операцій