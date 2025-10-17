Дрони ССО уразили дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня українські моніторингові канали повідомили, що у тимчасово окупованому Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. У Гвардійському, ймовірно, спалахнула нафтобаза.

Також, як стало відомо, російська протиповітряна оборона вночі 17 жовтня збила власний літак-винищувач Су-30СМ під час спроби відбивати атаку дронів. Літак впав, екіпажу нібито вдалося вижити, заявили російські пропагандисти.