Дрони служитимуть до 8 місяців: українські розробники створили звʼязок із захистом від РЕБ

Як працює система PALYCH

PALYCH працює зі штатним каналом дрона у діапазоні 2,4 ГГц і переносить його на інші частоти, які можна коригувати та адаптувати до поточної радіоелектронної обстановки. Це дозволяє виводити зв'язок за межі смуг активного придушення й щільного зашумлення - що особливо важливо поблизу лінії бойового зіткнення, де одночасно діють ворожі та дружні засоби РЕБ.

Систему можна адаптувати практично для будь-якого БПЛА: інтеграція передбачає роботу з бортовою та наземною частинами зв'язку конкретної платформи. За словами компанії, це дозволяє модернізувати вже наявні безпілотники, зберігаючи можливість їх подальшого застосування у складному радіочастотному середовищі.

Комплекс складається з бортового модуля з антеною та наземної станції керування, антену якої можна розмістити на відстані понад 20 м від пульта. Бортовий модуль важить 115 г, живиться від мережі БПЛА і споживає 5–7 Вт, а наземний - від акумуляторів 2S–6S із споживанням 10 Вт. Передбачені конфігурації з двома або чотирма каналами та робочою смугою 150 або 300 МГц.

Скільки бортів уже модернізували і які випробування пройшла система

За весь час роботи Rise Technologies модернізувала понад 3000 бортів, зокрема DJI Mavic 3, Mavic 3E і 3T, Matrice 4E і 4T, Matrice 30 і 30T, Matrice 300 RTK та 350 RTK, а також Autel EVO Max 4T, 4N і 4T XE.

Практично перевірена дальність радіолінії становить 68 км, тоді як тактичний радіус застосування залежить від конкретного БПЛА. PALYCH пройшов випробування під впливом комплексів РЕБ "Буковель", "Обрій", Kvertus та інших засобів.