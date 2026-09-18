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Дроны будут служить до 8 месяцев: украинские разработчики создали связь с защитой от РЭБ

13:50 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: дрон Mavic (Getty Images)

Украинская компания Rise Technologies Ukraine разработала систему цифровой связи PALYCH, которая переносит штатный канал управления дронов на другие частоты в зависимости от радиоэлектронной обстановки. По данным разработчиков, это продолжает работу гражданских дронов на фронте на 6–8 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Rise Technologies Ukraine.

Как работает система PALYCH

PALYCH работает со штатным каналом дрона в диапазоне 2,4 ГГц и переносит его на другие частоты, которые можно корректировать и адаптировать к текущей радиоэлектронной обстановке. Это позволяет выводить связь за пределы полос активного подавления и плотного зашумления - что особенно важно вблизи линии боевого столкновения, где одновременно действуют враждебные и дружеские средства РЭБ.

Систему можно адаптировать практически для любого БПЛА: интеграция подразумевает работу с бортовой и наземной частями связи конкретной платформы. По словам компании, это позволяет модернизировать уже существующие беспилотники, сохраняя возможность их дальнейшего применения в сложной радиочастотной среде.

Комплекс состоит из бортового модуля с антенной и наземной станции управления, антенну которой можно разместить на расстоянии более 20 м от пульта. Бортовой модуль весит 115 г, питается от сети БПЛА и потребляет 5–7 Вт, а наземный от аккумуляторов 2S–6S с потреблением 10 Вт. Предусмотрены конфигурации с двумя или четырьмя каналами и рабочей полосой 150 или 300 МГц.

Сколько бортов уже модернизировали и какие испытания прошла система

За все время работы Rise Technologies модернизировала более 3000 бортов, включая DJI Mavic 3, Mavic 3E и 3T, Matrice 4E и 4T, Matrice 30 и 30T, Matrice 300 RTK и 350 RTK, а также Autel EVO Max 4T, 4N и 4

Практически проверенная дальность радиолинии составляет 68 км, в то время как тактический радиус применения зависит от конкретного БПЛА. PALYCH прошел испытания под влиянием комплексов РЭБ "Буковель", "Горизонт", Kvertus и других средств.

Читайте также: Как РЭБ влияет на "Бандероли", баллистику и КАБы: интервью с соучредителем Contra-Drone

Проблема устойчивости дронов к радиоэлектронному подавлению остается одной из ключевых для украинского фронта на протяжении всего 2026 года. Ранее РБК-Украина писало о том, почему баллистику и КАБы сложнее глушить, чем дроны: по словам разработчика РЕБ Contra-Drone, высота полета и скорость цели оказывают существенное влияние на эффективность подавления, тогда как обычные БПЛА остаются более уязвимыми к приведенному глушению именно из-за низкой высоты.

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