UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дрони з семи напрямків та більше десяти "прильотів": що відомо про нічну атаку РФ

08:37 26.03.2026 Чт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалось збити силам ППО за минулу ніч?
aimg Костянтин Широкун
Фото: сили ППО ліквідували 130 ворожих дронів (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну дронами. Сили ППО ліквідували 130 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 26 березня противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із семи напрямків, близько 100 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому також зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на п'яти локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Обстріл України 26 березня

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 26 березня вчергове атакували Одеську область дронами. Внаслідок нічної атаки ворога пошкоджень зазнала портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала.

Також через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи.

Окрім того, росіяни зранку атакували Харків. Відомо про влучання дрона поблизу ресторану, є поранений.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
