RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны с семи направлений и более десяти "прилетов": что известно о ночной атаке РФ

08:37 26.03.2026 Чт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить силам ПВО за прошедшую ночь?
aimg Константин Широкун
Фото: силы ПВО ликвидировали 130 вражеских дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину дронами. Силы ПВО ликвидировали 130 вражеских беспилотников.

"В ночь на 26 марта противник атаковал 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с семи направлений, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на пяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 26 марта

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 марта в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. В результате ночной атаки врага повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал.

Также из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, россияне утром атаковали Харьков. Известно о попадании дрона вблизи ресторана, есть раненый.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
