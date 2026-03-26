Дроны с семи направлений и более десяти "прилетов": что известно о ночной атаке РФ

"В ночь на 26 марта противник атаковал 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с семи направлений, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на пяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.