Дроны с семи направлений и более десяти "прилетов": что известно о ночной атаке РФ

Российские войска ночью атаковали Украину дронами. Силы ПВО ликвидировали 130 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 26 марта противник атаковал 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с семи направлений, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом также зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на пяти локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 марта в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. В результате ночной атаки врага повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал.
Также из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.
Кроме того, россияне утром атаковали Харьков. Известно о попадании дрона вблизи ресторана, есть раненый.