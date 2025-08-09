UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела

Фото: Термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані вразили дрони СБУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

На складі зберігалися готові до використання ударні дрони "Шахед" та іноземні комплектуючі для їхнього виробництва.

На оприлюднених кадрах видно, як дрон СБУ влучає безпосередньо в будівлю хабу. Відразу після вибуху спалахнула пожежа. Відстань від України до об’єкта - близько 1300 км.

У відомстві наголосили, що склади зберігання "Шахедів" є законною військовою ціллю, адже саме ними РФ регулярно атакує українські міста.

"Кожна така успішна спецоперація зменшує можливості ворога вести загарбницьку війну проти України", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, що кілька ударних дронів сьогодні вдень, 9 серпня, атакували завод з виробництва "Шахедів", що розташований у республіці Татарстані поблизу міста Нижньокамськ.

За даними, як мінімум один з ударних безпілотників влучив у цех виробництва дронів типу "Шахед".

Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні