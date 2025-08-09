RU

Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники

Фото: Терминал хранения "Шахедов" в Татарстане поразили дроны СБУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане на расстоянии более 1000 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

На складе хранились готовые к использованию ударные дроны "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства.

На обнародованных кадрах видно, как дрон СБУ попадает непосредственно в здание хаба. Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.

В ведомстве отметили, что склады хранения "Шахедов" являются законной военной целью, ведь именно ими РФ регулярно атакует украинские города.

"Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины", - заявили в СБУ.

Напомним, что несколько ударных дронов сегодня днем, 9 августа, атаковали завод по производству "Шахедов", расположенный в республике Татарстан вблизи города Нижнекамск.

По данным, как минимум один из ударных беспилотников попал в цех производства дронов типа "Шахед".

