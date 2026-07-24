Дрони СБУ влаштували масовану атаку на НПЗ та аеродроми в РФ

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Уночі 24 липня далекобійні безпілотники завдали ударів одразу по кількох об'єктах паливної та військової інфраструктури рф - від Башкортостану до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Які об'єкти постраждали Безпілотники уразили нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальну станцію та радіолокаційну станцію на території рф і в окупованому Криму. Серед цілей: лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Башкортостані на відстані 1350 кілометрів - у резервуарному парку виникла пожежа;

міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області (900 кілометрів) - там теж загорівся резервуарний парк;

міні-НПЗ "1-й завод" у Калузькій області;

радіолокаційна станція дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму;

резервуар з паливно-мастильними матеріалами на аеродромі "Саки" у Криму. За словами в СБУ, ці спецоперації виконують завдання, поставлені президентом України Володимиром Зеленським - знизити воєнно-економічний потенціал РФ.