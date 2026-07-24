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Дрони СБУ влаштували масовану атаку на НПЗ та аеродроми в РФ

15:12 24.07.2026 Пт
2 хв
В СБУ назвали перші наслідки ураження об'єктів ворога
aimg Олена Чупровська
Дрони СБУ влаштували масовану атаку на НПЗ та аеродроми в РФ Фото: СБУ атакувала об'єкти РФ (Getty Images)
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Уночі 24 липня далекобійні безпілотники завдали ударів одразу по кількох об'єктах паливної та військової інфраструктури рф - від Башкортостану до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Які об'єкти постраждали

Безпілотники уразили нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальну станцію та радіолокаційну станцію на території рф і в окупованому Криму.

Серед цілей:

  • лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Башкортостані на відстані 1350 кілометрів - у резервуарному парку виникла пожежа;
  • міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області (900 кілометрів) - там теж загорівся резервуарний парк;
  • міні-НПЗ "1-й завод" у Калузькій області;
  • радіолокаційна станція дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму;
  • резервуар з паливно-мастильними матеріалами на аеродромі "Саки" у Криму.

За словами в СБУ, ці спецоперації виконують завдання, поставлені президентом України Володимиром Зеленським - знизити воєнно-економічний потенціал РФ.

Нагадаємо, уранці 24 липня ракета "Фламінго" влучила у машинобудівне підприємство "Авітек" в Кірові, яке випускає авіаційні комплектуючі та зенітні керовані ракети.

Компанія Fire Point показала кадри пуску цієї ракети, а сам завод причетний до виробництва компонентів для крилатих ракет Х-101 і Х-59М2.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив ураження цього підприємства в Кірові, назвавши удар справедливою відповіддю.

За його словами, того ж дня далекобійні удари дістали й нафтового об'єкта на відстані майже 1350 кілометрів від кордону.

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