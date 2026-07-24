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Дроны СБУ устроили массированную атаку на НПЗ и аэродромы в РФ

15:12 24.07.2026 Пт
2 мин
В СБУ назвали первые последствия поражения объектов врага
aimg Елена Чупровская
Дроны СБУ устроили массированную атаку на НПЗ и аэродромы в РФ Фото: СБУ атаковала объекты РФ (Getty Images)
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Ночью 24 июля дальнобойные беспилотники нанесли удары сразу по нескольким объектам топливной и военной инфраструктуры России - от Башкортостана до временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Какие объекты пострадали

Беспилотники поразили нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающую и радиолокационную станцию на территории России и в оккупированном Крыму.

Среди целей:

  • линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Башкортостане на расстоянии 1350 километров - в резервуарном парке возник пожар;
  • мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области (900 километров) - там тоже загорелся резервуарный парк;
  • мини-НПЗ "1-й завод" в Калужской области;
  • радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У" на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму;
  • резервуар с горюче-смазочными материалами на аэродроме "Саки" в Крыму.

По словам в СБУ, эти спецоперации выполняют задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским - снизить военно-экономический потенциал РФ.

Напомним, утром 24 июля ракета "Фламинго" попала в машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове, выпускающее авиационные комплектующие и зенитные управляемые ракеты.

Компания Fire Point показала кадры пуска этой ракеты, а сам завод причастен к производству компонентов для крылатых ракет Х-101 и Х-59М2.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение этого предприятия в Кирове, назвав удар справедливым ответом.

По его словам, в тот же день дальнобойные удары достали и нефтяной объект на расстоянии почти 1350 километров от границы.

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