Дроны СБУ устроили массированную атаку на НПЗ и аэродромы в РФ
Ночью 24 июля дальнобойные беспилотники нанесли удары сразу по нескольким объектам топливной и военной инфраструктуры России - от Башкортостана до временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .
Какие объекты пострадали
Беспилотники поразили нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающую и радиолокационную станцию на территории России и в оккупированном Крыму.
Среди целей:
- линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Башкортостане на расстоянии 1350 километров - в резервуарном парке возник пожар;
- мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области (900 километров) - там тоже загорелся резервуарный парк;
- мини-НПЗ "1-й завод" в Калужской области;
- радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У" на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму;
- резервуар с горюче-смазочными материалами на аэродроме "Саки" в Крыму.
По словам в СБУ, эти спецоперации выполняют задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским - снизить военно-экономический потенциал РФ.
Напомним, утром 24 июля ракета "Фламинго" попала в машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове, выпускающее авиационные комплектующие и зенитные управляемые ракеты.
Компания Fire Point показала кадры пуска этой ракеты, а сам завод причастен к производству компонентов для крылатых ракет Х-101 и Х-59М2.
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение этого предприятия в Кирове, назвав удар справедливым ответом.
По его словам, в тот же день дальнобойные удары достали и нефтяной объект на расстоянии почти 1350 километров от границы.