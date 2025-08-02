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Дрони СБУ вдарили по "шахедному" аеродрому в Краснодарському краї

Фото: дрони СБУ вдарили по аеродрому Приморсько-Ахтарськ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Дрони СБУ вночі 2 серпня атакували військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Росії. З цього аеродрому окупанти випускають "Шахеди" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як зазначається, першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. Було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.

Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

Також безпілотники атакували завод "Електроприлад" у Пензі, який працює на російський ВПК.

На підприємстві виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. За даними СБУ, в районі вибухів спостерігається задимлення.

Довідка. Приморсько-Ахтарськ - місто в Росії, адміністративний центр Приморсько-Ахтарського району Краснодарського краю. Місто розташоване на березі Ясенської затоки Азовського моря.

У Приморсько-Ахтарську розташований військовий аеродром, з якого майже щоночі росіяни запускають дрони по Україні.

google.com/maps

 

Нічний удар по Росії

Як відомо, в ніч на 2 серпня у низці регіонів Росії лунали вибухи. Гучно було в Липецьку, Рязані, Пензі та Самарській області.

Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Українські військові зазначили, що це була відповідь на терористичні обстріли українських міст.

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