Дрони СБУ вдарили по "шахедному" аеродрому в Краснодарському краї

Дрони СБУ вночі 2 серпня атакували військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Росії. З цього аеродрому окупанти випускають "Шахеди" по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як зазначається, першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. Було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.
Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.
Також безпілотники атакували завод "Електроприлад" у Пензі, який працює на російський ВПК.
На підприємстві виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. За даними СБУ, в районі вибухів спостерігається задимлення.
Довідка. Приморсько-Ахтарськ - місто в Росії, адміністративний центр Приморсько-Ахтарського району Краснодарського краю. Місто розташоване на березі Ясенської затоки Азовського моря.
У Приморсько-Ахтарську розташований військовий аеродром, з якого майже щоночі росіяни запускають дрони по Україні.
google.com/maps
Як відомо, в ніч на 2 серпня у низці регіонів Росії лунали вибухи. Гучно було в Липецьку, Рязані, Пензі та Самарській області.
Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.
Українські військові зазначили, що це була відповідь на терористичні обстріли українських міст.