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Дроны СБУ ударили по "шахедному" аэродрому в Краснодарском крае

Фото: дроны СБУ ударили по аэродрому Приморско-Ахтарск (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Дроны СБУ ночью 2 августа атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в России. С этого аэродрома оккупанты выпускают "Шахеды" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину.

После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Также беспилотники атаковали завод "Электроприбор" в Пензе, который работает на российский ВПК.

На предприятии изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. По данным СБУ, в районе взрывов наблюдается задымление.

Справка. Приморско-Ахтарск - город в России, административный центр Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Город расположен на берегу Ясенского залива Азовского моря.

В Приморско-Ахтарске расположен военный аэродром, с которого почти каждую ночь россияне запускают дроны по Украине.

google.com/maps

 

 

Ночной удар по России

Как известно, в ночь на 2 августа в ряде регионов России раздавались взрывы. Громко было в Липецке, Рязани, Пензе и Самарской области.

Генштаб ВСУ подтвердил попадание в Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы, базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Украинские военные отметили, что это был ответ на террористические обстрелы украинских городов.

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