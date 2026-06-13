Дрони СБУ уразили ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Росії

Служба безпеки України уразила нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз". Це ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із ССО та ГУР завдали успішних ударів по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ.
Він є найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів.
Безпілотники СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.
Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури "Таманьнафтогазу".
Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.
У СБУ зазначили, що російський нафтогазовий комплекс - це джерело фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста.
"Тому СБУ й надалі системно позбавлятиме російську воєнну машину ресурсів для ведення війни", - зазначили у Службі.
Нагадаємо, вночі 13 червня безпілотники атакували морський термінал у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Там спалахнула пожежа.
Повідомляється, що внаслідок падіння уламків дронів на території морського терміналу сталося загоряння.
За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, загинула одна людина. Ще троє осіб, за попередніми даними, отримали поранення.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України цієї ночі завдали серії ударів по об'єктах у Волгоградській, Запорізькій, Донецькій та інших областях. Зокрема, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури ворога.