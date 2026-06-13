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Дроны СБУ поразили ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России

14:38 13.06.2026 Сб
2 мин
Какие результаты атаки?
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны СБУ поразили ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России (Getty Images)

Служба безопасности Украины поразила нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз". Это ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

Он является крупнейшим на юге РФ комплексом по перевалке сжиженных углеводородов.

Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

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Пожары также горят в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза".

Под удар попали и позиции российской ПВО, которая прикрывала объект.

В СБУ отметили, что российский нефтегазовый комплекс - это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города.

"Поэтому СБУ и в дальнейшем будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны", - отметили в Службе.

Последние удары по России

Напомним, ночью 13 июня беспилотники атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края России. Там вспыхнул пожар.

Сообщается, что в результате падения обломков дронов на территории морского терминала произошло возгорание.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины этой ночью нанесли серию ударов по объектам в Волгоградской, Запорожской, Донецкой и других областях. В частности, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры врага.

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