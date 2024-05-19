Україна за ніч атакувала аеродром, НПЗ та нафтобазу у Росії, - джерела

Краснодарський край

За даними джерел, по аеродрому відпрацювали СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ. На летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Це ворожі Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29. Росіяни в соцмережах скаржилися на вибухи.

Крім того, безпілотниками СБУ було атаковано Слов'янський нафтопереробний завод. Керівництво Слов'янського НПЗ заявило, що після кількох гучних "прильотів" завод зупинив свою роботу, росіяни оцінюють збитки.

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевськ" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

Ленінградська область

Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію в ніч на 19 травня, у результаті якої було атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області Росії.

Як повідомляють джерела у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті. В результаті операції знищено три резервуари з пальним.

Мешканці Виборгу повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

"Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для Кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде", - повідомив співрозмовник у ГУР.