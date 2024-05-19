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У РФ нова атака дронів, один "впав" на територію НПЗ у Краснодарському краї (відео)

Росія, Неділя 19 травня 2024 09:30
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У РФ нова атака дронів, один "впав" на територію НПЗ у Краснодарському краї (відео) Фото: у Краснодарському краї РФ атаковано НПЗ 19 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії продовжують фіксувати наслідки атаки дронів на Краснодарський край у ніч із 18 на 19 травня. Під ударом опинився і НПЗ, на територію якого нібито "впав" дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

"У Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Природно, місцева влада вже встигла відзвітувати, що нібито постраждалих і руйнувань та пожеж немає.

Крім того, у Штабі нібито заявили про "придушення" десяти дронів. Крім того, дрон "упав" і в Кущівському районі.

"Виникло локальне загоряння, яке, за даними окупантів, не торкнулося території населених пунктів.

"Йде ліквідація, постраждалих та руйнувань немає", - відрапортували у Штабі.

Вибухи у Росії

У ніч на 19 травня у Виборзі Ленінградської області пролунав потужний вибух, після чого виникла пожежа, за неофіційною інформацією - на місцевій нафтобазі.

Крім того, у станиці Кущівська Краснодарського краю БПЛА атакували військовий аеродром.

Нагадаємо, 17 травня росіяни заявили про вибухи в Новоросійську (Краснодарський край РФ), під удар потрапив порт. Згодом з'ясувалося, що це була операція спецслужб України. Так, СБУ і ГУР понад сотнями дронів атакували важливі об'єкти РФ у Севастополі, Туапсі та Новоросійську.

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Російська Федерація НПЗ Дрони
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