Украина за ночь атаковала аэродром, НПЗ и нефтебазу в России, - источники

Краснодарский край

По данным источников, по аэродрому отработали СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ. На аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте. Это вражеские Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29. Россияне в соцсетях жаловались на взрывы.

Кроме того, беспилотниками СБУ был атакован Славянский нефтеперерабатывающий завод. Руководство Славянского НПЗ заявило, что после нескольких громких "прилетов" завод остановил свою работу, россияне оценивают ущерб.

Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевск" и Славянский НПЗ за последние три недели. Тогда на аэродроме были поражены несколько самолетов, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны.

Ленинградская область

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию в ночь на 19 мая, в результате которой атаковало Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области России.

Как сообщают источники в спецслужбе, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте. В результате операции уничтожены три резервуара с топливом.

Жители Выборга сообщали в соцсетях о мощном взрыве в городе около 2:50, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

"Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не уберется из Украины. Цена российской агрессии для Кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше будет", - сообщил собеседник в ГУР.