Російський НПЗ на Кубані зупинився після нічної атаки

Російський нафтопереробний завод у Краснодарському краї зупинив роботу 19 травня. Вночі він був атакований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Йдеться про нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані. Росіяни зазначають, що НПЗ призупинив роботу.

Варто зазначити, що вночі у районі НПЗ лунали вибухи. У мережі писали, що завод атакували безпілотники, там була пожежа.

Міноборони РФ тим часом стверджує, що 57 безпілотників знищено та перехоплено над Краснодарським краєм. У Шойгу запевняють, що ще три безпілотники знищили над Бєлгородською областю, один дрон нібито збили над Кримом.

Влада Краснодарського краю повідомляла, що на територію НПЗ у Слов'янську-на-Кубані впав дрон. Але росіяни стверджували, що нібито постраждалих і руйнувань немає.