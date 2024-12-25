Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів РФ, - джерела

Вибухи у Ростовській області

Варто зазначити, що вибухи у Ростовській області лунали декілька днів поспіль. Так, в ніч на 22 грудня росіяни повідомили про вибухи у кількох містах, зокрема у Таганрозі.

Місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку і зазначала, що нібито російська ППО ліквідувала вісім дронів в Азовському морі, у районі Таганрога та Новочеркаська.

Наступного дня, 23 грудня, вибухи чули у районі аеродрому Міллерово у Ростовській області. У мережі публікували кадри роботи ППО.

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