Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ, - источники

Взрывы в Ростовской области

Стоит отметить, что взрывы в Ростовской области раздавались несколько дней подряд. Так, в ночь на 22 декабря россияне сообщили о взрывах в нескольких городах, в частности в Таганроге.

Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке и отмечали, что якобы российская ПВО ликвидировала восемь дронов в Азовском море, в районе Таганрога и Новочеркасска.

На следующий день, 23 декабря, взрывы слышали в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. В сети публиковали кадры работы ПВО.

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