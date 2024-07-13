Дрони СБУ атакували нафтобазу з пальним в Ростовській області, - джерело

Минулої ночі дрони Служби безпеки України атакували нафтобазу з пальним в Ростовській області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел видання, минула ніч виявилася дуже спекотною для російської нафтобази в Ростовській області. Дрони СБУ атакували об‘єкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

Вночі в Ростовській області пролунав гучний вибух після чого розпочалася сильна пожежа.

Для гасіння пожежі росіяни задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

"Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи РФ. І ці санкції будуть тільки збільшуватись", - зазначило поінформоване джерело.